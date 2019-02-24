مكتب عبد المهدي يكشف حقيقة ترشيح حليم سلمان لرئاسة شبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 15:35

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بغداد اليوم- بغداد

نفى مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد (24 شباط 2019)، ترشيح الأخير لـ "حليم سلمان...





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