نائب يدعو ساسة العراق الى رسم مسارٍ واقعي لمنع التحول لأرض محروقة

2019/02/24 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، ان العراق اليوم بحاجة الى شراكةٍ جديدة اسوة بالحراك الحاصل في بولندا نتيجة الظروف التأريخية والسياسية المشابهة للبلدين.





وأشار إقبال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تابعه “النور نيوز”، ان “اختيار⁧ وارسو ⁩لم يكن اعتباطاً وللتأريخ أكثر من قراءة” ، موضحاً ان “الصيف⁩ القادم سيزداد سخونة نتيجة الأحداث والتقلبات السياسية والارادات المختلفة”.





وشدد عضو لجنة التخطيط الستراتيجي، على انه “يجب على ساسة العراق جميعاً قراءة التأريخ ورسم مسار حقيقي وواقعي لكي لا يتحول العراق لأرض محروقة في خط تماس اصطدام الإرادات الدولية”.





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