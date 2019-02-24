2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/24 17:37

,

عدد القراءات: 9

بغداد- العراق اليوم:

دعا عضو هيأة رئاسة مجلس النواب مجلس امناء شبكة الإعلام للإسراع بإنتخاب رئيس مؤقت جديد لإدارة شبكة الإعلام.وشدّد حسن كريم الكعبي على ضرورة حل الاشكالات القائمة والإبتعاد عن الانتماءات السياسية والصراعات الداخلية للنهوض بواقع الشبكة واستقرارها ، منوها وجوب انتخاب رئيس باستطاعته مواجهة تحديات المرحلة المقبلة التي تتمثل ضمن سلم اولوياتها محاربة فكر الإرهاب ضمن منظومة اعلامية مهنية ، مستقلة ومتطورة ، يتناسب اداءها مع حجم الامكانيات المتاحة والتخصيصات المالية المتوفرة

جاء ذلك خلال استضافته في مكتبه اليوم الأحد 24 شباط 2019 رئيس واعضاء مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي ، ورئيس شبكة الإعلام مجاهد ابو الهيل بحضور رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية سميعه الغلاب والنائب حمد الله الركابي وعدد من اعضاء مجلس النواب والمستشارين .

ووجه الكعبي، لجنة الثقافة النيابية بوضع خارطة طريق مع مجلس امناء الشبكة خلال الأربع سنوات المقبلة وتشخيص السلبيات والعمل على النهوض بالواقع الإعلامي للشبكة بما يضمن تفعيل دورها واستقلاليتها وتميزها على وسائل إعلام عربية وعالمية آخرى، مطالبامجلس الامناء بمن فيهم ابو الهيل لمعالجة السلبيات الحاصلة وترك اخطاء الماضي وتوحيد جهودهم في بناء مؤسسة إعلامية رصينة قادرة على كسب ثقة جمهورها وفرض وجودها على الساحة الإعلامية ، مشيرا الى " ان مجلس النواب سيتابع عمل الشبكة بدقة باعتباره المشرف الأول على ادارة الهيئات المستقلة "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان على الخط : الإسراع بإنتخاب رئيس مؤقت لشبكة الإعلام) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان على الخط : الإسراع بإنتخاب رئيس مؤقت لشبكة الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).