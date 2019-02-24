Alita يحقق 155 مليون دولار في أسبوعه الأول

2019/02/24 | 15:39

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بغداد- العراق اليوم:

يواصل فيلم "Alita: Battle Angel" تحقيق إيرادات حيث وصلت إيرادته إلى 155 مليون دولار، في ...





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