اتلاف (١٢٥٠) كغم من الحلويات منتهية الصلاحية في سامراء

2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتلفت دائرة صحة صلاح الدين ،اليوم الاحد، 1250 كغم من الحلويات المستوردة المنتهية الصلاحية خلال قيامها بحملة تفتيشية في اسواق سامراء.

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