الكعبي يوجه الثقافة النيابية بوضع خارطة طريق لتنسيق الرؤى مع امناء شبكة الإعلام العراقي

2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اليوم الاحد، مجلس امناء شبكة الإعلام الى الإسراع بإنتخاب رئيس مؤقت جديد لإدارة شبكة الإعلام

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