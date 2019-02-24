الاستخبارات تطيح بـ أمير الغزوات

2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطاحت مديرية الاستخبارات العسكرية، بالارهابي الخطير في عصابات

داعش الملقب بـ(أمير الغزوات) في محافظة نينوى.

وذكر بيان للمديرية "بعملية استباقبة نوعية تميزت بدقة المعلومة

الاستخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15

من الاطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بـ(الغزوات) التي قامت

بها عصابات داعش بالانبار ويلقب بـ(أمير الغزوات) لكثرة مشاركته

فيها".وأضاف "تم القبض على الارهابي بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود

السورية التي لجأ اليها هرباً من القوات الأمنية، أثناء عمليات

التحرير ومكث مع عصابات داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق ليجد رجال

الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في

الموصل".ولفت البيان الى ان المعتقل "يعد من أخطر الارهابيين الذين شاركوا

بعدة (غزوات) ضد القوات الامنية، حيث شارك بـ(غزوة) مصفى بيجي عام

2014، و(غزوتين) في منطقة الـ٦٠٠ في قضاء بيجي و(غزوة) في قضاء

الشرقاط و(غزوة) أخرى في منطقة الفوسفات بحصيبة في الانبار ولديه 4

أشقاء من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا". وكشفت الاستخبارات بان "أبن شقيق الارهابي كان مسؤول تنظيم القاعدة

في بيجي عام 2005، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق

المادة 4 إرهاب".ا

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