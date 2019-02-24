الخرطوم || البشير يشكل مركزا فدراليا لمحاربة الفساد ويحل ديوان المظالم العامة

2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيسُ السودانيُ عمر البشير قرارا حل بموجبِه ديوانَ المظالم العامةِ كما شمل القرارُ ما يُعرفُ بديوان الحسبة والمظالمِ بالولايات

البشيرُ وفي آخرِ إجراءاتِه بعدَ اعلان

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