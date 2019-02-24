القبض على خمسة متهمين بجريمة قتل في أيمن الموصل

2019/02/24 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على خمسة متهمين بجرينة قتل في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مديرية شرطة أم الربيعين وبعد تشكيل فريق عمل بإشراف قآئد شرطة نينوى تكتشف جريمة قتل بحق مواطنين إثنين من المجنى عليهما واللذان تم قتلهما قبل نحو شهر في منطقة {الملوثة} في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".وأشار الى "إلقاء القبض على الجناة وهم {خمسة} متهمين والذين تم تدوين أقوالهم بالإعتراف إبتداءً وقضائياً وكشف ملابسات الحادث الذي تبين بأنه جنائي".وبين معن انه "تم القبض على المتهمين في منطقة {الملوثة والعبور} في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".انتهى

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