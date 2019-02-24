المركزي العراقي: 153.3 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الأحد

2019/02/24 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية، بمزاد اليوم الأحد، إلى 153.32 مليون دولار، مقارنة بـمبيعات قيمتها 155.29 مليون دولار بمزاد الخميس الماضي، بانخفاض 1.97 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات المركزي العراقي الصادرة اليوم، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً.





وقال المركزي في بيانه، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الاثنين، مضيفاً أن إجمالي البيع الكلي بلغ 178.66 مليون دولار.





وأوضح البنك، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 151.97 مليون دولار، فيما قُدر إجمالي النقد المبيع بـ 1.35 مليون دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه؛ وفقاً للبيان.





وبمزاد الخميس، أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع مبيعات العملة الأجنبية إلى 155.29 مليون دولار، مقارنة بـمبيعات قيمتها 157.11 مليون دولار بمزاد الأربعاء، بانخفاض 1.82 مليون دولار.





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