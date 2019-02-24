مصادر تتحدث عن اتفاق بين الصدر والعامري بشان استكمال الكابينة الوزارية

2019/02/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف مصادر مطلعة عن اتفاق بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وزعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، على ملء الحقائب الشاغرة في حكومة عبد المهدي، خلال الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الثاني.ونقل تقرير لموقع “اندبندنت عربية” البريطاني عن تلك المصادر قولها، في تصريحات صحفية، إن “هذا الاتفاق، الذي يقتصر على طرفين سياسيين فقط، ربما ...

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