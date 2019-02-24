الجامعات المستحدثة…ما لها و ما عليها (4)

2019/02/24 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام جمعه المالكي… القيادات الجامعية!!! مما يبعث الامل و الروح في قلب كل كاتب ذو رسالة و قضية، ان يرى او يستشعر، في الاقل، صدى او تفاعلا مع ما يكتبه…و قد ازعم انني أستشعر في احداث و تغيرات العديد من دوائر وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و اجتماعات الادارة الجديدة مع الجهات […]

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