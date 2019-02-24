أردوغان: لا يمكن حل قضية “خاشقجي” بتوزيع الدولارات والنفط يمينا وشمالا

2019/02/24 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي لا يمكن حلها بتوزيع الدولارات والنفط يمينا وشمالا.وقال أردوغان، أن “الأسماء التي قادت الفريق المنفذ لجريمة خاشقجي معروفة، متسائلًا: “إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم فمن يعلم؟”، لافتًا إلى أنه “بحث هذه القضية مع الملك سلمان وولي العهد محمد بن […]

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