2019/02/24 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الاحد، مسؤول شرطة داعش قادما من تركيا في تلعفر.وذكر بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية تلقى /الانصار/ نسخة منه إنه “بعملية استخبارية نوعية تميزت بالدقة تمكن ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على احد الارهابيين الخطرين والمكنى بأبو عبد العزيز والذي كان يعمل مسؤولا عن ما تسمى ( الشرطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الأمنية تعتقل مسؤول شرطة داعش في تلعفر alansaar.

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