الإرهابي الداعشي

2019/02/24 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الأحد، عن اعتقال الإرهابي الملقب "بأمير غزوات داعش" في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل.

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