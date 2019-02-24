قوات الجيش تتسلم دفعة ثانية من مسلحي داعش الإرهابي المعتقلين في سوريا

2019/02/24 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت السلطات الأمنية دفعة ثانية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، الذين ألقت قوات سوريا الديمقراطية القبض عليهم خلال المعارك في آخر معقل لهم شرقي سوريا، اليوم الأحد.

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