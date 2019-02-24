أمانة بغداد: رفع الصبات الكونكريتية من أمام مركز التدريب المهني

2019/02/24 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن رفع الصبات الكونكريتية من أمام مركز التدريب المهني في شارع 80 الواقع في منطقة حي المعامل، شرق بغداد.

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