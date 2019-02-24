موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ومعلومات البث المباشر

2019/02/24 | 15:44

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موعد مباراة ليفربول اليوم والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القنوات الناقلة

مانشستر يونايتد x ليفربول

الأحد 24 فبراير

الساعة 17.05 بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 16.05 بتوقيت القاهرة

beIN SPORTS HD2 (تعليق عربي)

beIN SPORTS HD11 (تعليق إنجليزي)

ماذا قال صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد ؟تغريدة ليفربول بشأن أرقام محمد صلاح

.@MoSalah على موعد مع رقم قياسي جديد! ⚽️حقائق وأرقام قبل مواجهة #مانشستر_يونايتد_ليفربول 👈 https://t.co/0AyCX7N8jSpic.twitter.com/IOFN53tjMX

— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 23, 2019

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتازينزل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على غريمه مانشستر يونايتد في اهم مباريات اليوم من المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.ويطمح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز لاستعادة الصدارة من مانشستر سيتي والاستمرار في تقدمه نحو تحقيق حلم الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى بصيغته الجديدة.من جهته يحاول مانشستر يونايتد تأكيد مستواه الذي ظهر به خلال مواجهة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي حيث فاز رفاق بوغبا على البلوز بثنائية نظيفة وحجزوا مكاناً في ربع النهائي، كما يبحث فريق المدرب سولسكاير على الحفاظ على مركزهم الرابع والاقتراب أكثر من ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.يتصدّر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو هداف مانشستر سيتي.تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام مانشستر يونايتدأليسون - فان دايك - ماتيب - روبيرتسون - ألكسندر أرنولد - فابينيو - هندرسون - فينالدوم - مانيه - فيرمينيو - محمد صلاح.

مستعدون! ✊#يونايتد pic.twitter.com/pGf8kFJqsa

— مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 24, 2019

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