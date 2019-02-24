متنبئ جوي: توقعات بهطول ألامطار اليوم الاحد

2019/02/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت توقعات جوية، هطول أمطار في العراق اليوم الأحد.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك ان: "صورة القمر الصناعي صباح اليوم الاحد توضح تواجد سحب ممطرة شمال غرب الانبار وسحب متفرقة في بعض الاماكن".

وأضاف "من المتوقع ان تهطل اليوم امطار خفيفة غرب الرطبة وربما تهطل قطرات في البصرة وواسط".

وتابع عطية كما "متوقع ايضا ان تشمل الامطار الخفيفة اليوم مناطق من مدينة سليمانية شمال البلاد".انتهى/س

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