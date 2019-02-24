رغم إعلان حالة الطوارئ.. الآلاف يخرجون بتظاهرات في العاصمة السودانية

2019/02/24 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلانطلقت تظاهرات في العاصمة السودانية، الأحد، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، رغم إعلان حالة الطوارىء في البلاد، وذلك استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات معارضة.وأفاد شهود عيان في تصريحات صحفية بأن الالاف خرجوا في تظاهرة وسط مدينة أم درمان غربي الخرطوم.وقال تجمع المهنيين السودانيين الذين يقود الاحتجاجات في البلاد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك "في أنصع تحد لطوارىء النظام بداية مواكب شعبنا العظيم".ونشر التجمع مقطع فيديو لانطلاق التظاهرات في العاصمة.وكان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة أعلنت رفضها لقانون الطوارىء معلنة أنها ستجابهه إلى حين اسقاط السلطة.والجمعة الماضية، أعلن الرئيس السوداني، حالة الطوارىء في كافة انحاء البلاد، وحل حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية.وتزامن ذلك مع مظاهرات احتجاجية مطالبة بإسقاط النظام اندلعت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي،أسفرت عن سقوط 32 قتيلا وفق آخر احصائية حكومية،فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عددهم 51 قتيلاً.وأمس السبت، أصدر البشير مراسم دستورية بتعين وزير الدفاع، عوض بن عوف نائبا أول له، ومحمد طاهر ايلا رئيس لمجلس الوزراء، وكلف 18 من العسكريين ولاة (حكام) لولايات البلاد.

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