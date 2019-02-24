وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور الحمداني يشارك بمؤتمر القمة العربية- الاوربية

2019/02/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني بمؤتمر القمة العربية- الأوربية المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.بيان للمكتب الاعلامي للوزير اوضح ، "ان

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