إنجاز جمیع معاملات التقاعد وتوزیع ٤٠٠ وصل مراجعة لذوي الشهداء

2019/02/24 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لإكمال هوياتهم التقاعدية، بخطوات متسارعة وجهود كبیرة وعمل إستثنائي لمكتب تنسیق التقاعد في دائرة شهداء ضحایا الإرهاب في مؤسسة الشهداء. انجزت الدائرة معاملات ذوي الشهداء والجرحى

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