2019/02/24 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الجمارك: اعادة ثلاث ارساليات " جبن مطبوخ" مخالفة للضوابط

24/02/2019 15:51:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الهيئة العامة للجمارك ،الاحد، عن اعادة ثلاث ارساليات " جبن مطبوخ" مخالفة للضوابط في مركز الشيب الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها " السلطة الجمركية في مركز كمرك الشيب الحدودي في محافظة ميسان اعادت ثلاث أرساليات من مادة "الجبن المطبوخ" كونها مخالفة للمواصفات المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية".





واضاف ان "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الأرساليات أكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة كونها تحتوي على مادة النشا حيث يجب ان تكون خالية منه بالأضافة الى قلت نسبة المادة الجافة فيها وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى جهة القدوم".

واشار الى ان"الهيئة مستمرة باعادة أصدار الأرساليات المخالفة للمواصفات القياسية العراقية".

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