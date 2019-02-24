بالوثيقة: اقالة مجاهد ابو الهيل من رئاسة شبكة الاعلام العراقي

2019/02/24 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق

حصلت وكالتنا على وثيقة تؤكد اعفاء السيد مجاهد ابو الهيل من منصب رئيس شبكة الإعلام العراقي.

وجاء في الوثيقة ان مجلس الامناء سيحدد البديل اليوم الاحد من خلال قائمة المرشحين لديه.

وقالت مصادر في وقت سابق إن "مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي اقال في اجتماع يوم الخميس رئيس شبكة الاعلام المؤقت مجاهد ابو الهيل من منصبه بسبب شهادته المزورة ومخالفات اخرى عديدة."

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