الاستخبارات العسكرية العراقية: الاطاحة بـ

2019/02/24 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاحد، الاطاحة بـ"امير الغزوات"، بعد عودته من سوريا.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان انه "وبعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من الاطاحة باكثر الارهابيين مشاركة بما يسمى بالغزوات التي قامت بها عصابات داعش بالانبار ويلقب بأمير الغزوات، لكثرة مشاركته فيها".

واضاف البيان "تم القبض علية بعد قيامه بالتسلل وتجاوز الحدود السورية التي لجأ اليها هربا من قواتنا البطلة اثناء عمليات التحرير، ومكث مع عصابات داعش هناك ثم عاد باتجاه العراق، ليجد رجال الاستخبارات بانتظاره والقبض عليه في قرية نعيم بناحية ربيعة في الموصل".

وتابع انه "يعد من اخطر الارهابيين الذين شاركوا بعدة غزوات ضد قواتنا الامنية، حيث شارك بغزوة مصفى بيجي عام 2014 وغزوتين في منطقة الـ٦٠٠ في قضاء بيجي، وغزوة في قضاء الشرقاط، وغزوة اخرى في منطقة الفوسفات بحصيبة في الانبار، ولديه 4 اخوان من عناصر داعش هاربين حاليا في تركيا وسوريا، كما ان ابن شقيقته كان مسؤول تنظيم القاعدة في بيجي عام 2005، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

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