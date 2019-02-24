برهم صالح يسبب جدلاً واسعاً بسبب غياب العلم العراقي بلقاء السيسي

2019/02/24 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… أثار غياب العلم العراقي في اللقاء الذي جمع رئيس جمهورية العراق برهم صالح مع نظيره المصري عبد الفتاح السياسي الجدل في العراق.

ونشرت صورة للرئيسين وهما في حديث خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد في شرم الشيخ على هامش القمة العربية الأوربية، وفي الصورة يظهر العلم المصري دون العلم العراقي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الجدل في الأوساط العراقية حول موضوع غياب العلم العراقي عن لقاءات المسؤولين العراقيين مع مسؤولي الدول الأخرى.



(النهاية)

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