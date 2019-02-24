رونالدو “يهرب” من صدمة الخسارة امام اتليتيكو بشراء سيارة جديدة

2019/02/24 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس الإيطالي، سيارة جديدة من طراز “رولز رويس” بقيمة 400 ألف يورو، وعلق عليها لوحة مرور تحمل أرقاما مميزة (007).ووصفت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية شراء رونالدو لتلك السيارة في هذا التوقيت بالذات، بأنه “نوع من التسوق العلاجي، فهو يريد إنعاش معنوياته والخروج من صدمة […]

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