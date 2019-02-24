2019/02/24 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة موديز، أن أكبر أربعة بنوك إماراتية حققت أرباحاً قوية في العام الماضي، مدعومة بمعدلات فائدة أعلى مع تراجع تكاليف المخاطر، إلا أن الربحية لديها ستتراجع بشكل طفيف خلال العام الحالي مع ارتفاع تكاليف المخصصات.

وأعلنت بنوك أبوظبي والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، عن أرباح صافية بلغت 8.7 مليار دولار لعام 2018، كما ارتفع صافي أرباح 14 بنكا وطنيا في البلاد إلى 11.97 مليار دولار خلال العام الماضي.

المحلل الاقتصادي عبد الرحمن الطريفي: “برأيي شركة أدنوك شركة قوية وهي من الشركات التي كانت يجب ان تعود، فهي كانت مغيبة لمدة 25 عام عن النظام العالمي”.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل: أدنوك الإماراتية تنجح في استقطاب 4 مليارات دولار استثمارات خارجية لشركة النفط) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل: أدنوك الإماراتية تنجح في استقطاب 4 مليارات دولار استثمارات خارجية لشركة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).