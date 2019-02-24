إنفوجرافيك| أطر التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية

2019/02/24 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت، الأحد، بمدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار “في استقرارنا نستثمر” برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

فيما يلي حجم التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على مستوى التبادل التجاري، والاستثمارات، ومشروعات البنية التحتية، ومكافحة انتشار الأسلحة المحظورة.

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