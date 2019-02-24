السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني على هامش القمة العربية الأوروبية

2019/02/24 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت الصحف المصرية، الصادرة اليوم الإثنين، العديد من الأخبار والتقارير الإخبارية والموضوعات المهمة أبرزها: قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ..السيسى يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونيخ..خطة منظمة لإدارة جلسات حوار التعديلات الدستورية..ضخ تريليون جنيه لتمويل المشروعات خلال السنوات المقبلة..مصر حريصة على دفع التعاون مع الشركات الألمانية..قوات حرس الحدود تدمر 4 أنفاق وتضبط عبوات ناسفة ومليون قرص مخدر..خبراء أمريكيون يطالبون بإعلان قطر «دولة معادية» وإغلاق «قاعدة العديد»..ترامب: «داعش» على وشك السقوط..

قائمة مكاسب السيسي في ميونيخ

في كلمته التاريخية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أحرج الرئيس عبد الفتاح السيسي الدول الراعية للإرهاب..



وجدد مطالب حل القضية الفلسطينية..



وفي لقاءات متعددة مع كبرى الشركات الألمانية، استعرض الرئيس السيسي خطط شركة«مرسيدس » لاستئناف نشاطها فى مصر..



وبحث مع «تيسنكروب » مشروع مجمع مصانع الأسمدة..



موضحا « 15 مليار دولار استثمارات نسعى لجذبها خلال عام».

الانقسامات تمزق أجنحة الإخوان فى تركيا

تزايدت حدة الانقسامات بين أجنحة جماعة الإخوان الإرهابية، وبخاصة فى تركيا التى تحولت إلى محطة خطيرة فى رحلة هروبهم من مصر عقب إزاحة حكم الجماعة، فى ثورة الثلاثين من يونيه سنة 201.واتسعت الهوة بين الأجنحة المتصارعة داخل الجماعة بعد أن قامت تركيا بتسليم عدد من المحكوم عليهم إلى الحكومة المصرية، ومنهم هارب من حكم غيابى بالإعدام..ومنذ هروب العديد من قيادات الإخوان من مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيه، مارس المتشددون إرهاباً مدعوماً من الأنظمة والدول التى انتقلوا للإقامة فيها لكن الجماعة بدأت مؤخراً تعانى الانشقاقات بفعل جهود الحكومة المصرية.

السيسى يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونيخ

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته، مساء أمس، من ميونخ..



وكان الرئيس السيسي وصل مطار القاهرة الدولى، مساء أمس قادما من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام، شارك خلالها فى أعمال الدورة الـ 55 لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع وممثلي المنظمات الدولية والخبراء المعنيين بقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.

خطة منظمة لإدارة جلسات حوار التعديلات الدستورية

تعكف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية..



وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، وفقا للفكر الديمقراطي الذي يتيح المجال للتعبير عن مختلف الآراء بحرية، وهو ما تجلى بشكل واضح خلال الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سمح خلالها لكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية تامة دون حجر على أحد..وأضاف: إن جلسات الحوار حول التعديلات الدستورية تأتي في ضوء خطة محكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء.

ضخ تريليون جنيه لتمويل المشروعات خلال السنوات المقبلة

أكد محافظ البنك المركزى المصري، أن الجهاز المصرفى حقق إنجازات كبيرة فى تمويل المشروعات الصغيرة خلال الفترة الماضية، موضحا ، « أن طموحاتنا ضخ قروض بنحو تريليون جنيه خلال السنوات القادمة لتمويل المشروعات، خاصة وان إجمالى الودائع بالبنوك يبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، وحجم القروض أكثر من تريليون جنيه فقط.. وقال إن البنوك حققت أداء متميزا فى فترات صعبة، والهدف من إصلاح البنوك هو زيادة نشاطها على مستوى الجمهورية، وهناك خطط لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى المواطن فى مختلف أطراف القطر المصري.

مصر حريصة على دفع التعاون مع الشركات الألمانية

أكد الرئيس السيسى حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرى الشركات الألمانية، للاستفادة من الخبرات وضخ استثمارات ألمانية في مصر، والتعاون مع كبرى شركات صناعة السيارات الألمانية فى ضوء سياسة الدولة نحو التوسع فى مجال صناعة السيارات، وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

قوات حرس الحدود تدمر 4 أنفاق وتضبط عبوات ناسفة ومليون قرص مخدر

تواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود من اكتشاف وتدمير 4 فتحات أنفاق على الشريط الحدودى بشمال سيناء وضبط 2770 فرداً خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود الغربية والجنوبية، كما تمكنت من ضبط 31 بندقية آلية وخرطوش و5000 طلقة مختلفة الأعيرة و8 خزائن و4 دانات «RBJ» و24 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 1800 كجم من نبات البانجو المخدر، و800 كجم من جوهر الحشيش المخدر، ومليون قرص مخدر، و103 آلاف قاروصة سجائر مهربة مختلفة، و73 عربة من أنواع مختلفة تستخدم فى أعمال إرهابية.

خبراء أمريكيون يطالبون بإعلان قطر «دولة معادية» وإغلاق «قاعدة العديد»

طالب خبراء فى العلاقات الدولية والشئون الأمنية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وإدارته بإدراج قطر ضمن قائمة الولايات المتحدة للدول التى تشكل «قوى معادية»، والتى يجب أن تكون هدفا لتطبيق السياسات التى تم تفعليها أول مرة فى الصراع مع الاتحاد السوفييتى خلال فترة الحرب الباردة، وذلك بسبب دور قطر فى تمويل ودعم الإرهاب، كما طالبوا بإغلاق «قاعدة العديد» العسكرية الأمريكية فى قطر

ترامب: «داعش» على وشك السقوط.

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن تنظيم «داعش» الإرهابى على وشك أن يسقط.



وقال ترامب، فى تغريدة على «تويتر» مساء أمس الأول: «نحن نفعل الكثير ونخصص وقتا كبيرا لينهض الآخرون ويقوموا بعملهم»، مشيرا الى أن واشنطن سوف تنسحب من سوريا بعد الانتصار بنسبة 100% على «داعش»، وأنه فى وقت قصير جدا سيبث البشرى للعالم بنهاية الوجود العسكرى لـ «داعش..وطلب ترامب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدول الأوروبية الحليفة الأخرى استعادة أكثر من 800 من مقاتلى تنظيم «داعش» الإرهابي، المعتقلين الآن فى سوريا ومحاكمتهم، محذرا من أن بلاده قد تضطر «للإفراج عنهم».

هزيمة داعش بين الواقع والخيال

وفي مقالات الرأي بصحيفة الأهرام، كتب د.



حسن أبو طالب، تحت نفس العنوان: فى مؤتمر ميونخ للأمن الذى عقد قبل يومين، أثار موضوع الانسحاب الأمريكى من سوريا والمقرر له نهاية أبريل المقبل وفق آخر مواقف رسمية أمريكية، كثيرا من المناقشات بين أهم أربعة أطراف دولية تقود ما يعرف بالتحالف الدولى ضد تنظيم داعش، فبينما طالب وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة، بأن يقوم باقى الحلفاء باستكمال مهمة دحر داعش بعد انسحاب الجنود الأمريكيين، ومنع مسلحيه من العودة مرة أخرى للسيطرة على أى مناطق فى الشمال السوري، وضمان ألا يتعرض الأكراد لاسيما قوات حماية الشعب لأى هجوم تركي، أكد مصدر فرنسى مسئول أن الجنود الفرنسيين وقوامهم 1500 جندى لن يبقوا بعد الانسحاب الأمريكي، وهو تقريبا الموقف البريطانى والبلجيكى والإيطالي.



هذه المواقف تصدر فى الوقت الذى تقوم فيه قوات حماية الشعب الكردية بدعم جوى أمريكى ومدفعى فرنسى وعراقى بمهاجمة بقايا تنظيم داعش فى محيط لا يزيد على كيلو متر مربع فى منطقة الباغوز بريف دير الزور، وهى آخر منطقة يتحصن فيها مقاتلو التنظيم الذين يبدون مقاومة شديدة متحصنين بدروع بشرية من الاهالي، والمتوقع أن يتم تحرير تلك المنطقة من هؤلاء الرافضين الاستسلام فى غضون أيام.

وأضاف: من الناحية الواقعية الصرفة فإن الانسحاب الأمريكى من شمال شرق سوريا سوف يؤدى إلى تغيير المعادلات على الأرض، وثمة سيناريوهات عديدة يمكن تصورها، وكلها تصب فى اتجاه واحد وهو نشوء حالة فوضى فى المناطق الكردية، والحسابات الإقليمية بشأن المناطق الكردية لا يغطى على حقيقة أن هزيمة تنظيم داعش هى هزيمة جزئية، وتدور حول إنهاء كيان الدولة وإفشال قدرة التنظيم على التمكن فى قطعة من الأرض وسلخها عن سيادة أصحابها الأصلاء، فالتنظيم نفسه ما زال باقيا فى مستويين مهمين يتطلبان فترة زمنية طويلة للقضاء عليهما، وهما التابعون للتنظيم والمؤمنون بفلسفته وأيديولوجيته، وهم موجودن كخلايا نائمة فى أكثر من مكان وموقع.



والثانى فكرة التنظيم نفسها القائمة على مبدأ الجهاد الدائم ضد من يسمونهم أعداء الأمة الإسلامية.



واللافت هنا أن وزير الدفاع الأمريكى بالإنابة فى كلمته بمؤتمر ميونيخ طالب حلفاء بلاده بالاستمرار فى مواجهة داعش فى أفغانستان والفلبين ومنطقة الساحل بإفريقيا، وهو اعتراف بأن إعلان هزيمة داعش فى سوريا ليست إلا خدعة كبيرة.



وهو ما بينته وزيرة الدفاع الالمانية فأكدت أن التنظيم يُحور نفسه وينتقل من موقع الى آخر ومن المبكر إعلان هزيمته.

ونشرت الصحيفة «كاريكاتير» يعبر عن يقظة المصريين في دحر الإرهاب

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