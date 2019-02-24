محلل روسي: إنشاء منطقة عازلة بين سوريا وتركيا يخلق استقرارا حدوديا

2019/02/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الشرطة العسكرية الروسية قد تشارك في إنشاء منطقة عازلة على الحدود بين سوريا وتركيا.

وأضاف لافروف، أن العسكريين الروس يواصلون مناقشة هذا الأمر مع الجانب التركي واضعين في الاعتبار موقف دمشق ومصالح أنقرة.

أندريه اونتيكوف المحلل السياسي، يرى أن “إنشاء منطقة عازلة بين سوريا وتركيا يخلق استقرارا حدوديا”.

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