القوات الامنية تعثر على مخبأ للعبوات الناسفة في الفلوجه

2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية ،اليوم الاحد، على مخبأ للعبوات الناسفة وتضبط داخله 265 عبوة ناسفة في منطقة النعيمية التابعة لقضاء الفلوجه

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