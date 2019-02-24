القبض على مزيف عملة في بغداد

2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز مكافحة الجريمة المنظمة،اليوم الاحد، القبض على متهم يقوم بتزيف العملات في بغداد وضبطت بحوزته كميات من العملات المزورة

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