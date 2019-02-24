2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، في مقر اقامته بشرم

الشيخ، مع رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش الملفات ذات الاهتمام

المشترك بين البلدين.

وذكر بيان لمكتبه، انه" جرى مناقشة التطورات والاحداث على

الصعيدين العربي والدولي".

واكد صالح خلال اللقاء" اهمية تعزيز علاقات التعاون بين العراق

والتشيك وسبل تمتينها بما يرسخ اواصر الصداقة بين الشعبين"،

معرباً عن" حرص العراق وتطلعه الى اعادة اعمار المدن المتضررة،

مبيناً" أهمية مشاركة التشيك ومساهمتها في مشاريع تطوير البنى

التحتية والتنمية الاقتصادية".

من جانبه، اشاد بابيش بدور صالح في تعزيز مكانة العراق دولياً،

مؤكداً" حرص بلاده ووقوفها الى جانب العراق ومساعدته في المجالات

كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يناقش نظيره التشيكي التطورات والاحداث على الصعيدين العربي والدولي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يناقش نظيره التشيكي التطورات والاحداث على الصعيدين العربي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).