تعرف على التشكيلة الرسمية لموقعة مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليغ

2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزاح يورجن كلوب وأولي جنار سولشاير، مدربا ليفربول ومانشستر يونايتد،

الستار عن التشكيلة الأساسية التي سيخوضان بها المباراة المرتقبة

بينهما، مساء اليوم الأحد، ضمن قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وجاءت تشكيلة ليفربول على النحو الآتي: أليسون، ماتيب فان دايك،

روبرتسون، ميلنر، فاينالدوم، هندرسون، فابيينيو، محمد صلاح، فيرمينو

وساديو ماني.بينما جاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي: دي خيا، يونج، ليندلوف،

سمولينج، شاو، ماكتوميناي، أندير هيريرا، بيل بوجبا، خوان ماتا،

ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو.وسيُحاول أصحاب الأرض الظفر بالنقاط الثلاث من أجل تعزيز مركزهم

الرابع، بينما سيبحث أحمر الميرسيسايد عن الفوز من أجل الابتعاد عن

الملاحق مانشستر سيتي.ويتصدر مانشستر سيتي، جدول الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن

ليفربول، ولدى كل منهما 65 نقطة، مبتعديْن بـ14 نقطة عن مانشستر

يونايتد صاحب المركز الرابع.وبغض النظر عن الفخر المحلي، فربما تكون المباراة مهمة لسولشاير

الساعي لإقناع إدارة الشياطين الحمر بأنه الرجل المناسب لتولي تدريب

الفريق بشكل دائم، بعد انتهاء فترته المؤقتة في نهاية الموسم.

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