الجزائر|| خروج تظاهرات جديدة وسط البلاد منددة بترشيح بوتفليقة

2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت تظاهراتٌ جديدةٌ وسطَ البلاد على خلفية ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولايةٍ خامسة

وسائلُ اعلام عربيةٌ ذكرت اَن المتظاهرينَ نددوا بترشيح بوتفليقة لولايةٍ خامسة.



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