جامعة عراقية تدخل تصنيفين عالميين

2019/02/24 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت جامعة كركوك، دخولها في تصنيف موقع المؤسسة البريطانية للجامعات {QS} وموقع شنغهاي العالمي للجامعات والذي يعرف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم {ARWU}.

وقال رئيس الجامعة عباس حسن، في بيان إن "الجامعة تمكنت من استيفاء جميع معايير ومتطلبات الدخول ضمن تصنيف موقع المؤسسة البريطانية {QS} وموقع شنغهاي العالمي المعروف بالتصنيف الأكاديمي لجامعات العالم {ARWU}، مبيناً أنها دخلت رسمياً ضمن تصنيف الموقعين".وأضاف أن "الجامعة ماضية بتنفيذ خططها في تطوير التعليم في الجامعة من خلال استحداث كليات واقسام علمية، فضلاً عن افتتاح الدراسات العليا في تخصصات جديدة".انتهى

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