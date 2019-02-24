الاستخبارات العسكرية تعلن تدمير مخبأ لـ”داعش” في الفلوجة

2019/02/24 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، عن تدمير مخبأ وثلاثة أنفاق لعصابات “داعش” الإجرامية في مدينة الفلوجة.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه، إن “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع الفوج الاول لواء المشاة 41، تمكنت من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة وضبطت بداخله […]

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