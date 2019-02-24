2019/02/24 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال مصدر بوزارة التجارة العراقية، اليوم الأحد، إن الوزارة تسعى لشراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية.





وأضاف المصدر، أن آخر موعد لتقديم العروض في المناقصة هو الرابع من مارس، على أن تظل العروض سارية حتى العاشر من الشهر ذاته.





ويسعى العراق لشراء القمح من الولايات المتحدة أو استراليا أو كندا.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسعى لشراء 50 ألف طن قمح) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسعى لشراء 50 ألف طن قمح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).