محقق أمريكي: الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية انتهك القانون مرارا وتكرارا بوقاحة

2019/02/24 | 16:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر، إن بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية “انتهك القانون مرارا وتكرارا بوقاحة”.وذكر مولر لأحد القضاة الفيدراليين بواشنطن، أن “مانافورت (الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية، انتهك عدة مرات القانون بصورة وقحة”.ومن المقرر يصدر حكم على مانافورت في 8 آذار في فيرجينيا بينما سيصدر حكم […]

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