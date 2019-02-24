المحور الوطني: عدم وجود وزيري دفاع وداخلية ساهم بزيادة الخروقات الأمنية

2019/02/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف المحور الوطني، الاحد، عن سبب الخروقات الامنية الاخيرة التي شهدتها محافظات الانبار وصلاح الدين، عازيا ذلك الى عدم وجود وزيري دفاع وداخلية.

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