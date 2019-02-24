صالح يلتقي رئيس وزراء التشيك.. وتطوير البنى التحتية على طاولة المفاوضات

2019/02/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ،الاحد، مع رئيس وزراء التشيك اندريه بابيش مسألة مشاركة بلاد الاخير في تطوير البنى التحتية في البلاد.

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