الكتلة الخضراء تضع شرطا للمشاركة بجلسة برلمان كردستان الاستثنائية.. تعرف عليه !

2019/02/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو الكتلة الخضراء النائب في برلمان كردستان هاوري ملا ستار ،الاحد، عدم المشاركة في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل دون التوصل الى اتفاق .

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