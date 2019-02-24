2019/02/24 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اكد البرلماني هاوري ملا ستار عضو الكتلة الخضراء- الاتحاد الوطني- في برلمان كوردستان، عدم المشاركة في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل.وكان برلمان كوردستان قد وجه اليوم، دعوة الى اعضائه لحضور جلسة غير اعتيادية يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة تشكيل لجانه البرلمانية.وقال البرلماني هاوري ملا ستار بحسب اعلام حزبه ان الكتلة الخضراء وفي ظل الظروف الراهنة لن تشارك في جلسة برلمان كوردستان، مؤكدا ان الكتلة لم تقرر لحد الان المشاركة في جلسة الثلاثاء.واضاف انه من المقرر ان يزور وفد رفيع من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، المكتب السياسي للتباحث حول تشكيل الحكومة الجديدة ومسألتي كركوك وبغداد، خلال الـ 24 الساعة المقبلة، مشيرا الى ان القيادة ستحسم المشاركة في جلسة البرلمان من عدمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني ينتظر الحزب الديمقراطي لاعلان موقفه من جلسة الثلاثاء البرلمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني ينتظر الحزب الديمقراطي لاعلان موقفه من جلسة الثلاثاء البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).