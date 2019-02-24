العبودي : شبكة الاعلام العراقي تحتاج إلى إدارة كفوءة تعمل على معالجة عيوبها التأسيسية

2019/02/24 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، نعيم العبودي، اليوم الاحد، ان شبكة الاعلام العراقي تحتاج إلى إدارة كفوءة تعمل على معالجة عيوبها التأسيسية.وقال العبودي في تغريدة اطلعت عليها /SNG/، ان “شبكة الاعلام العراقي، تحتاج الى إدارة مهنية وكفوءة وصحفية تعمل على معالجة العيوب التأسيسية لشبكة الاعلام العراقي”.واضاف، “ادارة تأخذ الشبكة من مواقعها ...

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