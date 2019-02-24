البديري عن الاصلاح: عودة نشاط “داعش” رسالة أمريكية للضغط على الحكومة بعدم طرد قواتها

2019/02/24 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الإصلاح علي البديري،اليوم الأحد، أن عمليات الخطف والقتل التي طالت عدد من المدنيين في الصحراء الغربية حصلت برعاية القوات الأمريكية المتواجدة

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