إنطلاق القمة العربية الاوروبية في شرم الشيخ اليوم

2019/02/24 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق اليوم، الأحد، في شرم الشيخ، وتستمر ليومين، قمة الاتحاد الأوروبي - الجامعة العربية الأولى من نوعها، وذلك وسط حضور كبير من ممثلي الدول الأوروبية

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