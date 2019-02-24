وزارة النفط توافق على تعيين وجبة جديدة من خريجي هندسة النفط

2019/02/24 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم الأحد، على تعيين وجبة جديدة من خريجي الكليات الهندسية هندسة النفط بحسب الشواغر والدرجات الوظيفيةوذكر بيان لوزارة النفط، أن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان وافق على تعيين وجبة جديدة من خريجي الكليات الهندسية هندسة النفط بحسب الشواغر والدرجات الوظيفية الواردة من الشركات النفطية".

وأضاف البيان، أن "الدائرة الادارية في الوزارة ستقوم بالإعلان عن جدول مقابلة بأسماء المتقدمين امام لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض وذلك يوم الثلاثاء المقبل 26 شباط الجاري 2019 لإجراء الاختبار بحسب الضوابط الادارية والتخصصات الفنية".

ونظم العشرات من خريجي كليات هندسة النفط، اليوم، تظاهرة أمام مبنى وزارة النفط، فيما هددوا بتنفيذ اعتصام لحين صدور أوامر تعيينهم.



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