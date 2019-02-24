2019/02/24 | 16:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تقرير ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارع العتبة العباسية تحقق طفرة نوعية بالانتاج ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مزارع العتبة العباسية تحقق طفرة نوعية بالانتاج
تقارير الغدير
مزارع العتبة العباسية تحقق طفرة نوعية بالانتاج
الأحد 24 فبراير 2019 - 16:31
مزارع العتبة العباسية تحقق طفرة نوعية بالانتاج .
تقرير ..
عمار الخزاعي - كربلاء المقدسة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مزارع العتبة العباسية تحقق طفرة نوعية بالانتاج ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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