الهندسة المعمارية زمن الحرب.. ما الذي تحتاجه سوريا قبل إعادة الإعمار؟

2019/02/24 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت الكاتبة لو مامليت الهندسة المعمارية ودورها في تحقيق هوية الشعوب، وتساءلت عما تحتاج سوريا لمعرفته قبل إعادة إعمارها، وذلك من خلال

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